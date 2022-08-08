بمشاركة السفيرة الكندية.. «الأمم المتحدة»: نجحنا في توفير محطة لتوليد الأكسجين وأخرى لمعالجة المياه

أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأنه تمكن بمساهمة من 13 شريكا دوليا بمن فيهم كندا، من توفير محطة لتوليد الأكسجين، ومحطة لمعالجة المياه ونظام طاقة متجددة لضمان ثبات الطاقة الكهربائية لوحدات العناية المركزة بالمركز الوطني للقلب بتاجوراء.

وبحسب بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة والسفارة الكندية في ليبيا، فإن ذلك جاء خلال زيارة السفيرة الكندية إيزابيل سافارد، وممثل برنامج الأمم المتحدة مارك اندريه فرانش، للمركز.

ووفقا للبيان، شرح مدير المستشفى الدكتور عبد الرؤوف فارس، ما أنجزه المركز الذي يعد من أكبر المنشآت الصحية لأمراض القلب في شمال أفريقيا، خلال جائحة كوفيد-19.

وأشار البرنامج الإنمائي، إلى أن البنية التحتية للمركز قد طالها الإهمال، ولكن بفضل تعاونه مع صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، والدعم الدولي، بما في ذلك مساهمة كندا.

وتابع البيان:” أصبح المستشفى الآن مزودا بنظام متكامل للكهرباء عبر الطاقة المتجددة ومحطة لتوليد الأكسجين ونظام لمعالجة مياه الصرف الصحي”.

كما زارت سفيرة كندا لدى ليبيا، رفقة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنشآت التي تم دعمها من قبل صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال البرنامج الإنمائي، إن السفيرة الكندية وممثل برنامج الأمم المتحدة، عبرا خلال زيارتهما لمقر مؤسسة المجتمع المدني “نانا مارن” عن تقديرهما للجهود المهمة لزيادة مشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات البلدية وفي الحوارات العامة على المستوى المحلي.

وقالت السفيرة الكندية، إن بلادها فخورة بدعمها لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا عبر هذه السنوات، داعية إلى تبادل الأفكار مع المشاركين حول كيفية دعم مساهمتهم للنساء والشباب في الانتخابات البلدية وكذلك في توفير فرص للعمل.