بلدية غدامس تشرع في تنفيذ مبادرة حكومة تصريف الأعمال لإسكان الشباب والأسر المحتاجة

ليبيا – أطلق القائمون على تنفيذ مبادرة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة فعاليات هذه المبادرة في بلدية غدامس.

بيان صحفي صدر عن وزارة الشباب في حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أكد عقد اللجنة الفرعية المكلفة بالتنفيذ اجتماعها الأول برئاسة عميد البلدية وعضوية امسؤولي الشباب والجهود التطوعية للشباب في البلدية للشروع في عملية التنفيذ.

وأضاف البيان إن المجتمعين اتفقوا على استقبال ملفات المتقدمين لمنفعة السكن ضمن المبادرة داخل نطاق البلدية اعتبارا من الـ8 من أغسطس الجاري بمقر مكتب الشباب في البلدية.

