محادثات بين الخارجية الفرنسية والاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الليبية

ناقشت وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.

جاء ذلك في محادثة هاتفية بينهما ، وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن المحادثات بين الجانبين جاءت بعد أسبوع واحد من زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للكاميرون، لـ بنين ثم غينيا بيساو، حيث كان «هذا الاجتماع الأول فرصة لمناقشة مدى الشراكة بين فرنسا وأوروبا وأفريقيا».

كما ناقشت كولونا مع فقي ، جهود «تعبئة المجتمع الدولي لحل الصراع في ليبيا ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي». وأيضا «العدوان الروسي» على أوكرانيا وتداعياته على الأمن الغذائي العالمي.

جدير بالذكر أن اللجنة رفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي تعتزم عقد مؤتمر جامع للمصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا ليكون مسارًا تكميليا حال فشلت الحوارات الأممية الجارية