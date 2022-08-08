أمطار خفيفة محتملة على الجبل الأخضر

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توقعت الأرصاد، اليوم الإثنين، احتمالية تساقط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر مصحوبة بخلايا رعدية، بفعل تكاثر السحب على بعض مناطق الساحل الشرقي،

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن مناطق الساحل، خاصة الشرقية، ستشهد تكاثرا للسحب من حين إلى آخر، مع احتمال تساقط، أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية هذا اليوم.

وأشار المركز، إلى أنه لا تغير في حالة الطقس على بقية المناطق، حيث تبقي درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية.

وأوضح أن درجات الحرارة تسجل على مناطق الساحل ما بين (28–33) مئوية، مع رطوبة عالية. وتتراوح على أغلب مناطق الدواخل والجنوب ما بين (35-41) مئوية.