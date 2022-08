الغويل: تركيا لن تغير سياساتها فلم تتحدث عن إخراج قواتها ولم تؤيد حكومة باشاآغا

ليبيا – قال الباحث الأمريكي حافظ الغويل إن النتائج الإيجابية لزيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كانت من نصيب الجانب التركي فقط.

الغويل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الأحد أضاف: “أنقرة لن تغير ثوابت سياساتها في ليبيا، فلا حديث عن إخراج قواتها من الأراضي الليبية، كما لن تؤيد حكومة فتحي باشاآغا أو تساند تشكيل أي حكومات جديدة”.

وتابع الغويل حديثه: “تركيا دولة لديها أوراق وملفات عديدة تُوازن فيما بينها؛ من بينها نفوذها ومصالحها الكبيرة مع حكومة الدبيبة والمنطقة الغربية”.

الغويل رأى أن أنقرة تريد أن تضمن فقط تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تحديدًا؛ لأن الممر المرسوم بالاتفاقية يمتد من جنوب تركيا إلى سواحل المنطقة الشرقية، مختتمًا: “رؤية الأتراك تقوم على تعزيز العلاقة مع الشرق بعيدًا عن أي التزامات مع قياداته السياسية والعسكرية، من منطلق رهانهم على عدم استمرارية بعض الأسماء بالمشهد السياسي الليبي”.

