حمزة: الليبيون يتطلعون إلى إجراء الانتخابات وليس تشكيل حكومة جديدة

شدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، على ضرورة العمل على دعم ما تم إنجازه من توافقات فيما بين مجلسي الدولة الاستشاري والنواب حول القاعدة الدستورية.

وأضاف حمزة، عبر حسابه على “تويتر” أنه لابد من البناء والتأسيس على ما تم، من أجل التأسيس لقاعدة دستورية وقانونية سليمة ورصينه لإجراء الانتخابات، وإنهاء حالة الانقسام وحالة الانسداد السياسي القائم.

ولفت إلى أن الحل الأمثل للأزمة الليبية يكمن في إجراء الانتخابات واحترام إرادة مليوني ونصف مواطن ومواطنة مسجلين بسجل الانتخابات، يتطلعون إلى إجراء الانتخابات، وليس تشكيل حكومة جديدة”.