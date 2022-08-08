القبض على تشكيل عصابي في طرابلس

تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس “فرقة التحري العام”، من القبض على تشكيل عصابي قام بالسطو المسلح وسرقة مبلغ مالي قدره 30000 ألف يورو بمنطقة قرقارش.

وأوضحت المصادر، أنه بناء على البلاغ الوارد من مركز شرطة غوط الشعال بشأن واقعة السطو المسلح بتاريخ 28 يوليو 2022 وسرقة مبلغ مالي من المشتكيين بالطريق العام بمنطقة قرقارش، باشر أعضاء مكتب البحث الجنائي عمليات التحري وجمع المعلومات، وتم ضبط متهم مشتبه به والذي قام بتسليم المبلغ إلى المشتكيين ويدعى “ر.ا” وتمت إحالته للنيابة التي بدورها أودعته بالسجن رهن التحقيق.