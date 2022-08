الإيقاع بمتورطة في احتيال مالي بقيمة تجاوزت الـ350 ألف دينار

ليبيا- أوقع أعضاء فريق تحري إدارة التحري والإستدلالات الجنائية في جهاز المباحث الجنائية بمطلوبة لمركز شرطة سوق الجمعة لتورطها بالاحتيال المالي.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد أكد إلقاء القبض على “أ.ص.أ” ليبية الجنسية من مواليد العام 1981 لاتهامها في واقعة تحرير سند أمانة 285 ألف دينار للمجني عليه “خ.ع.أ” بهدف استخدامها بتجارة العملة الأجنبية في مقابل الأرباح.

وأضاف البيان إن التحقيق معها قاد لإقرارها بالتهمة والاعراف بجرمين آخرين يتمثلان في النصب على المجني عليها “س.م.أ” بمبلغ مالي 25 ألف دينار ومصوغات ذهبية بقيمة 20 ألفا مبينا إن محل الجرم يقع في إطار دائرة مركز شرطة الفرناج.

وتابع البيان إن الجرم الثاني تمثل بالنصب والاحتيال على المجني عليها “ز.م.ع” بمبلغ مالي قدره 24 ألف دينار.

