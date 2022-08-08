الارصاد: رطوبة عالية وأمطار يصحبها سحب رعدية بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 08/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغير فى حالة الطقس حيث تبقي درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة على مناطق الساحل مابين( 28 – 33 )مْ، مع رطوبة عالية، و تتراوح على أغلب مناطق الدواخل والجنوب ما بين ( 35 – 41 )مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتكاثر السحب من حين إلى اخر على بعض مناطق الساحل خاصة الساحل الشرقي مع احتمال سقوط امطار خفيفة على مناطق (الجبل الأخضر) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية هذا اليوم.

والله اعــــــــــــلم.