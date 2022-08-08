السويحلي لـ«الرئاسي»: غير مقبول توحيد أو دمج «عصابات حفتر الإرهابية» مع الجيش الليبي

رأى أحمد السويحلي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، والمقيم بمانشستر في إنجلترا، أنه من غير المقبول توحيد أو دمج، ما وصفها بـ«عصابات حفتر الإرهابية»، مع الجيش الليبي، بحسب قوله.

وقال السويحلي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يا مجلس رئاسي: غير مقبول توحيد أو دمج الإرهابيين مثل كتيبة طارق بن زياد وباقي عصابات حفتر مع الجيش الليبي”، وفقا لوصفه.

وأضاف “معقولة جيش يقعد يخطف في النساء والرضّع؟؟ لا نريد جيش يعذب ويقتل شعبه!! ما هي إجراءاتكم لاستبعاد الإرهابيين مثل حفتر وتنظيف الجيش الليبي؟”، على حد زعمه.