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عقيل: كل حكومات فبراير مافيات لصناعة الجريمة وتجذير الفساد

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عز الدين عقيل، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن جميع حكومات فبراير، هي حكومات عرفية جاهلة، وهي ذاتها الحامي للحرامي، ومافيات لصناعة الجريمة وتجذير الفساد.

كتب عقيل على فيسبوك قائلاً: “لكم هو فرق هائل .. بين حكومة شرعية محترفه تكافح مافيا الفساد وتستهدف الجريمه ببلادها، و بين حكومة عرفية جاهلة هى ذاتها الحامي الحرامي و هى نفسها مافيا صناعة الجريمه و تجذير الفساد، وأنا اعتبر أن نوع الحكومه الأولى بالمنشور لم يعد موجود بليبيا منذ ظهور لعنة المؤتمر الوطني العام وحتى اليوم ، يعني المنشور لا يقارن بين حكومتين موجودتين، فكل حكومات فبراير بما فيهما النموذجين المتوازيبن سابقا ولاحقا هى حكومات من النوع الثاني بحسب النمطين المذكورين بالمنشور”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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