ليبيا- تابع وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف ما تم إنجازه بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أكد إن المتابعة جاءتتن في سياق اجتماع عقده المقريف مع القائمين على إدارة مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ولجنة العطاءات الفرعية بالمركز ناقلا عن الوزير توجيهاته بسرعة إتمام الإجراءات وموافاته بما أنجز منها حتى الآن.

ونقل البيان عن مدير المركز كامل الويبة تأكيده سير الأمور وفقا لما مخطط له وتوفر الكتاب المدرسي مع بداية العام الدراسي المقبل.

The post المقريف يتابع ما تم إنجازه بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

