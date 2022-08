عدد من عمداء بلديات الجبل لـ الدبيبة: داعمون لكم لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية

ليبيا- التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بعمداء بلديات نالوت وزوارة وجادو ويفرن والرحيبات والقلعة ووازن.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى تكريس اللقاء لمتابعة الأوضاع الأمنية بلديات الجبل.

ونقل البيان عن العمداء تأكيدهم رفض المراحل الانتقالية والحروب وإثارة الفتنة ودعمهم لحكومة تصريف الأعمال في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

