الوطني للحريات يبحث استحداث مادة حقوقية في المدارس

بحث رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عمر الحجازي، مع مسؤول مركز المناهج التعليمية بوزارة التعليم كامل علي، استحداث مادة حقوقية في المدارس.

جاء ذلك في بيان للمركز تم نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”، أوضح الحجازي فيه، أن المادة الدراسية عن حقوق الإنسان، تضاف في المناهج التعليمية لمدارس ومعاهد وزراة التعليم، لزرع الثقافة الحقوقية في الجيل الجديد.

وأكد رئيس المجلس على أهمية تدريس هذه المادة للأجيال الناشئة، وتربيتهم على مفاهيم حقوق الإنسان واحترامها في المجتمع.

وأضاف أن هذا الأمر من شأنه أن يرفع الوعي المجتمعي مبكرًا بحقوق الإنسان ويسهم بشكل كبير في ترسيخ الثقافة الحقوقية للتلاميذ حتى تترسخ في وجدانهم.

وأبدى الحجازي استعداد المجلس لتسخير كافة خبراته وهيئته الاستشارية بالتعاون مع مركز المناهج التعليمية، ووزارة التعليم، في وضع مفردات ومنهجا حقوقيا لتلاميذ المدارس.

وذكر أن لدى المجلس الخبرة والكفاءة اللازمة لتدشين مادة حقوقية تشجع على حفظ الكرامة الإنسانية وتحفظ حقوق الإنسان وتدافع عنها.

ومن جهته، أبدى علي استعداد المركز في وضع إمكانياتهم تحت تصرّف المجلس في برامج التعاون والشراكة.

وأكد مسؤول مركز المناهج التعليمية أن إدخال المفاهيم الحقوقية في مراحل ابتدائية يصب في خدمة السلم الاجتماعي ويعلم النشء حفظ الحقوق والدفاع عنها.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق مشترك بهدف وضع مقترح لإطار التعاون والشراكة، وإقامة ندورات ومؤتمرات علمية مشتركة في ملف حقوق الإنسان والحريات.