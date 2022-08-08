«الشؤون الاجتماعية» تستكمل شحن المرحلة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية استكمال شحن جميع بطاقات «إيفاء» الخاصة بالزوجة والبنات فوق 18 عاما وذلك للمرحلة الأولى، والبالغ عددها 51 ألفا و105 بطاقات.

وفي 26 يوليو الماضي، قالت الوزارة إنها بدأت صرف مستحقات المنحة، مشيرة إلى صرف المستحقات من وصلتهن رسالة نصية «SMS» على الرقم السري، وبالتالي يكون السحب من ماكينات مصرف الجمهورية متاحا، وكذلك التسوق باستخدام البطاقة في كل أنحاء ليبيا.

– «الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»

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وتستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات، حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عاما، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضا، بقيمة 150 دينارا شهريا، وبإجمالي 138 مليونا و85 ألفا و50 دينارا.