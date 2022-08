مكافحة الأمراض: إعادة فرض الإجراءات الاحترازية بمنطقة طرابلس لمواجهة كورونا

ليبيا- أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض توصيات تتضمن إعادة فرض الإجراءات الاحترازية في منطقة طرابلس للوقاية من تفشي وباء كورونا.

التوصيات التي طالعتها صحيفة المرصد شدد على لبس الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الجسدي داعية إلى سرعة رفع سقف الاختبارات اليومية عبر تضمين ما يجري منها في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة أجهزة المركز في الكشف عن الحالات.

وشددت التوصيات على رفع كفاءة فرق الرصد والاستجابة السريعة وفريق إدارة المعلومات الخاص بالوباء لتوفير المعلومات الوبائية بشكل يومي مستمر وإعادة تأهيل مراكز العزل بمنطقة طرابلس ودعم برنامج مكافحة العدوى بها ومراقبة عمل لجان المكافحة من قبل الجهات الحكومية وتكثيف حملات التطعيم والتوعية.

