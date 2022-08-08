نصية: عدم اختيار مبعوث أممي يطلق عنان بعض الدول للتدخل بشكل أكبر

أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن عدم اختيار مبعوث أممي لليبيا يطلق العنان لبعض الدول للتدخل بشكل أكبر.

وقال نصية في تصريحات له: “عملية اختيار المبعوث الأممي تواجهها مواقف مضادة من دول أخرى، ما يبقي على القضية الليبية رهينة للصراعات بين الدول، فما تشهده الساحة الدولية والإقليمية يؤكد تعدد الصعوبات أمام اختيار مبعوث أممي جديد إلى ليبيا”.

وأضاف “عدم التوافق بشأن ليبيا في مجلس الأمن ظهر بصورة كبيرة منذ عام 2019، فالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش استحدث وظيفة مستشار خاص، وكلف بها ويليامز لملء الفراغ”.

وتابع “رغم صعوبة المهمة إلا أنها ليست مستحيلة، خاصة في حال تغليب المصالح الخاصة بالدول المعنية، فعملية اختيار المبعوث الجديد حلقة مهمة إما في العودة للوراء بالمشهد أو الانتقال خطوة للأمام والبناء على ما توصلت إليه الأطراف الداخلية”.