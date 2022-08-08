اللافي يبحث مع زينينغا مستجدات العملية السياسية في ليبيا

بحث عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس صباح اليوم الإثنين، حيث رحب اللافي بزينينغا، مشيدا بجهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل للأزمة السياسية الليبية، مؤكدا استمرار المجلس الرئاسي في التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية واستكمال ما تبقى من نقاط خلافية في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة؛ للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

من جهته قدم، زينينغا تعازيه للمجلس الرئاسي والشعب الليبي، في ضحايا حادثة انفجار شاحنة الوقود ببلدية بنت بيه، معربا عن أمله بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أشاد بجهود المجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف، من أجل إنهاء الأزمة في البلاد، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود، وكذلك التقدم المحرز في ملف المصالحة الوطنية، بالوصول إلى عرض الرؤية الاستراتيجية للمشروع على الخبراء وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية.