الدبيبة يوجه بدعم المركز الوطني للأطراف الصناعية بمدينة مصراتة

ليبيا – قام رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بزيارة تفقدية لجمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف والمركز الوطني للأطراف الصناعية بمدينة مصراتة.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أكد قيام أعضاء جمعيات ذوي الإعاقة من مصابي الحروب والقائمين على إدارة المركز بإطلاع رئيس حكومة تصريف الأعمال على مصنع الأطراف والمباني الخدمية والفنية التابعة وتعريفه بالنواقص التي يحتاجها لافتتاحه بشكل متكامل.

ونقل البيان عن الدبيبة إشادته بالجهود المبذولة لاستكمال هذه المرافق التخصصية لأهميتها للمدينة وكل الشباب موجها بإعطاء المركز الأولوية في الاستكمال والتجهيز ومعالجة أوضاع العاملين به.

