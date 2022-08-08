البركي: رسو “سفينة الكتب” في بنغازي من ثمار الحرية التي منحها الجيش للبلاد

قالت ريم البركي، الإعلامية والناشطة الحقوقية، إن رسو سفينة “لوجوس هوب” بميناء بنغازي، اليوم، ثمرة من ثمار الحرية التي منحها للبلاد الجيش الليبي، عبر تطهير المدينة الغالية من الإرهاب، وتنتظر المكتبة العائمة الأكبر في العالم، محبي القراءة، وتودع بعد ذلك ليبيا وتزور تونس ومصر.

أضافت في تدوينة بـ”فيسبوك”: “نشكر كل من ساهم في الاستجابة لمطالبنا عبر السماح برسو السفينة في بنغازي، وفي القلب إدارة ميناء بنغازي والمجلس البلدي، وأقول لمن رفضوا رسو السفينة في مصراتة: الوطن لا يُبني بالسلاح فقط”.