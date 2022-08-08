القبض على مروج خمور في بنغازي يقوم بتوزيعها «دليفري»

تمكن قسم التحريات العامة، بمديرية أمن بنغازي، من إلقاء القبض على أحد مروجي الخمور بمنطقة بوهديمة قام بطعن أحد أعضاء التحريات بسلاح أبيض اثناء عملية القبض عليه.

وقال بيان صادر عن المديرية: “ورودت معلومات لأعضاء التحريات من أحد المصادر عن أحد مُروجي الخمور بمنطقة بوهديمة وقيامه بالتجوال بمركبته الخاصة وتوزيع الخمور على بعض المناطق (دليفري)”.

وأضاف البيان “أصدر رئيس القسم رائد فوزي الفايدي، تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وعلى الفور تم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة بوهديمة، حيث تمكنوا من تحديد مكان تواجد الشخص المطلوب وحسب المعلومات أنه يقوم بتوزيع الخمور بواسطة مركبة نسيان ميكرا خضراء اللون وكان في الفترة الماضية يقوم بتوزيع الخمور بواسطة مركبة نوع هيونداي سوناتا اللون رصاص وقد قام باستبدالها منذ عدة أيام بمركبة نوع نيسان ميكرا خضراء”.

وتابع “تم إعداد كمين محكم له وخلال عملية ضبطه، قام بالنزول من مركبته وطعن أحد اعضاء التحريات بواسطة سكين في بطنه وتم التعامل معه وضبطه وبتفتيش المركبة احترازيا تم العثور بداخلها على عدد 2 جالون سعة 20 لتر وعدد 32 قنينة سعة نصف لتر مملوءة بالمواد المسكرة ومبلغ مالي”.

واستطرد “تم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.أ.ع وأعترف بما نسب إليه وأن كمية الخمور المضبوطة بحوزته تخصه وأنه يقوم ببيعها وتوزيعها بواسطة مركبته الآلية والطلب يكون عن طريق الهاتف (دلفيري) واعترف من خلال الاستدلال معه بمقاومة رجال الأمن والتعدي عليه وطعن أحد أفراد التحريات بواسطة سلاح أبيض وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله وإحالته للنيابة العامة”.