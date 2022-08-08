ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

08 August, 2022

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم بطرابلس، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “ريزدون زينينغا”، للتباحث حول أخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

ورحب النائب بالمجلس الرئاسي بالمبعوث الأممي مشيدا بجهود الأمم المتحدة في الوصول الى حل للازمة السياسية الليبية، مؤكداً استمرار المجلس الرئاسي في التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية واستكمال ما تبقى من نقاط خلافية في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة للوصول الى وضع خارطة طريق متكاملة وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

من جهته قدم رئيس البعثة تعازيه للمجلس الرئاسي والشعب الليبي، في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود ببنت بيه بالجنوب الليبي، معرباً عن أمله بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأشاد القائم بأعمال رئيس البعثة، بجهود المجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف، من أجل انهاء الأزمة في البلاد، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود، التي أعادت الزخم للعملية السياسية، وكذلك التقدم الذي أحرزه المجلس في ملف المصالحة الوطنية، بالوصول إلى عرض الرؤية الاستراتيجية للمشروع على الخبراء وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية.