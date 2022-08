ليبيا- قدمت السفارة الإماراتية في ليبيا التهنئة لمجموعة موانئ أبو ظبي بمناسبة افتتاح خط الشحن البحري بين الإمارات وليبيا.

وفقا لتغريدة للقارة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اطلعت عليه صحيفة المرصد شملت التهنئة شركة “هوريزون” الوكيل الحصري لعمليات الشحن.

وتابع التغريدة:”يأتي ذلك بمناسبة فتح خط الشحن البحري بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة ليبيا”.

The post سفارة الإمارات في ليبيا: مجموعة موانئ أبو ظبي تدشن خط شحن بحري مع الجانب الليبي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية