هيئة البحث عن المفقودين: اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي بترهونة

أعلنت الهيئة للبحث والتعرف على المفقودين اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي (5كيلو) بمدينة ترهونة.

وفي يناير الماضي أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن إجمالي أن عدد الجثث التي جرى استخراجها من المقابر الجماعية والفردية في ترهونة وجنوب طرابلس بلغ 278 جثة.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر مكتبها الإعلامي استخراج 129 جثة من مشروع الربط و54 جثة من المشروع الزراعي (5 كيلو) و 35 جثة من مكب القمامة العام و13 جثة من طريق العبد (خلف دار الكهرباء) و 39 جثة من جنوب طرابلس وجثة واحدة من سيدي الصيد (الكم) ومقر الدعم المركزي وجثتين من كل من مستشفى ترهونة (ويف) وبالقرب من محطة الوقود غنيوه ومنطقة البطن “طريق النهر”.