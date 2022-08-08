مقترح حكومي بإصدار بطاقات للإعلاميين والمصورين في ليبيا

قدم وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، مقترحا بشأن اعتماد بطاقات للإعلاميين والمصورين تسهم في تسهيل أعمالهم الميدانية.

جاء ذلك خلال لقاء مع مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، ورئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ونائبه، ومدير إدارة الإعلام الخارجي ورئيس لجنة تنظيم القنوات الخاصة.

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خطة تنظيم العمل الإعلامي في ليبيا

وبحث مستجدات خطة تنظيم العمل الإعلامي وتطويره مع رئيس الهيئة العامة للصحافة، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية للحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يشار إلى أن الصحفيين الليبيين يواجهون عوائق تعرقل ممارسة عملهم المهني في البلاد، ففي نهاية يوليو الماضي دانت خمس منظمات إعلامية، «منع» الصحفية ربيعة حباس تغطية ملتقى عضوات المجالس البلدية، الذي عقد بفندق المهاري في طرابلس.

وليد اللافي خلال خلال لقاء مع مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، ورئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ونائبه، ومدير إدارة الإعلام الخارجي ورئيس لجنة تنظيم القنوات الخاصة، 8 أغسطس 2022. (فيسبوك)

وليد اللافي خلال خلال لقاء مع مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، ورئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ونائبه، ومدير إدارة الإعلام الخارجي ورئيس لجنة تنظيم القنوات الخاصة، 8 أغسطس 2022. (فيسبوك)