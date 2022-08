ليبيا- كشفت شركة مصر للطيران عن تسيير رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ الدوليين من الـ 9 من أغسطس الجاري وحتى الـ11 من أكتوبر المقبل.

صحيفة المرصد اطلعت على تصريحات صحفية نقلتها عن رئيس مجلس إدارة الشركة عمرو أبو العينين وكالة الأنباء الليبية “وال” وفيها قال إن هذه الخطوة تأتى في إطار إستراتيجية وزارة الطيران المدني المصري الساعية لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

وأوضح أبو العينين إن الرحلات بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ الدوليين ستكون بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا.

The post مصر للطيران تكشف تفاصيل رحلاتها بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ الدوليين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية