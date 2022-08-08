ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

08 August, 2022

أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي، اليوم الأثنين، عن بدأ الضخ التجريبي والتأكد من عدم وجود تسريبات في مسار بوزيان الرحيبات، ومنح الإذن لفرق التشغيل بضخ المياه، ومبدئيا سيكون الضخ بـ100 ألف متر مكعب

و أشار الساعدي إلى ان المناطق المستهدفة بالمحطة رقم 6 و7و8، المسار من 1 إلى 6 القواليش ويفرن وككلة، وسيزداد الضخ تدريجيا، مشيرا أن العملية مستمرة لتزويد مناطق الجبل بالمياه رغم المصاعب، كما أكد أن جهاز النهر الصناعي سيشرع في تهيئة المسار 7 و8، ونأمل من المواطنين عدم التعرض للمسار أو الاعتداء عليه.