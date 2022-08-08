المقريف يوجه بمُتابعة ما يرد من ملاحظات بخصوص الأسئلة الامتحانية

العنوان – طرابلس

وجه وزير التربية والتعليم موسى المقريف مُدير المركز الوطني للامتحانات بضرورة مُتابعة ما يرد من ملاحظات بخصوص الأسئلة الامتحانية.

وأكد المقريف خلال اجتماعه مع مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي سعد القمودي، أن مُلاحظات يُواصلون إجراء اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي هذه الأيام هي أولى أولوياته ومحل اِهتمامه.

وأوضح الوزير بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة لحالات الغش من التلاميذ وكذلك اللجان الامتحانية المُتهاونة في ذلك، مضيفاً :”الأسئلة الامتحانية يتم إعدادها في شفافية كاملة، ولن نسمح للمساس بالعملية التعليمية”.

ومن جانبه، اِستعرض مُدير المركز الوطني للامتحانات آلية توزيع الأسئلة الامتحانية لكل المُقرّرات الدراسية التي تم إجراؤها، مؤكّداً أنها راعت المستويات المُختلفة والمتمثلة في التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم.

وأضاف أن الأسئلة الامتحانية لكل التلاميذ المُمتحنين في كامل التُّراب الليبي وزّعت بشكل عادي ومتساوٍ، مشيداً بجهود مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي في الإشراف على سير الامتحانات وفق المطلوب، حسب قوله.

وخِلال الاجتماع، قدّم رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي عرضاً لما جاء في تقارير المفتشين التربوي الذين يُشرفون على سير الامتحانات، مشيراً إلى تسجيل عدد من حالات الغش، تم اِتِّخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، حسب حديثه.