ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي بشأن التسريبات الأخيرة التي كشفتها مجلة (أتلايار) الإسبانية والمتعلقة بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة برئاسة عقيلة صالح وعبد الله اللاّفي بقوله: “إنه لا يبنى عليها حكم، وأحيانا هي جسٌّ للنّبض تارة وللتّشويش تارة أخرى، وتربك المشهد السّياسي”.

لنقي أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أنّه رغم استرداد رئيس الحكومة المكلّف فتحي باشاآغا بعض قوته بعد السّماح له بدخول مدينته مصراتة وفقدان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الكثير من الأوراق التي كانت بين يديه، إلاّ أنّ الحل يكمن في توحيد السّلطة التنفيذية في أسرع وقت ممكن وبسط إرادتها على كامل تراب الوطن.

ووصف موقف المجتمع الدولي إزاء التطوّرات السّياسية في البلاد بالفوضى العارمة نتيجة الانقسامات السّياسية والعسكرية بين الأطراف المحلية.

وحذّر من عواقب استمرار غياب الإرادة الوطنية والقرار السّيادي في ليبيـا نتيجة تسليمها للمجتمع الدّولي الذي لا يهتم بالشّأن الداخلي لدولة أهلها سلّموا إرادتهم للخارج، وفق قوله.

The post لنقي: الحل يكمن في توحيد السّلطة التنفيذية وبسط إرادتها على كامل تراب الوطن first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية