شركة البريقة تكشف عن أسباب شح الوقود بمحطات التوزيع على خط سبها – أوباري

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط بأنها على اطلاع بشأن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن شح الوقود بمحطات توزيع الوقود الواقعة على خط سبها-أوباري، مؤكدةً توفر الوقود بكميات كافية وبرصيد منافس مع باقي مستودعات الشركة، يقدر بما لا يقل عن أسبوعين كفاية بالأيام بمستودع سبها.

الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن مسؤولية إيصال الوقود للمحطات هي مسؤولية تضطلع بها مكاتب المبيعات التابعة لشركات التوزيع وفق توزيع اختصاصاتها ومهامها المسندة إليها، والذي يتبين عدم استطاعتها إيصال المحروقات وفق الجداول المعتمدة لديها بسبب قفل الطريق من بعض الأهالي الحاصل على طول خط الوادي، الذي حال دون التمكن من تزويد بعض المناطق بالوقود، على الرغم من استمرار تنفيذ كافة الطلبيات لصالح محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع من مستودع سبها النفطي لمختلف وباقي المناطق والبلديات بالجنوب.

وناشدت الشركة الجهات المعنية والمختصة بضرورة ضبط ومراقبة توزيع الوقود لضمان وصوله لمستحقيه دون إفراط أو تفريط، موضحةً أن معدل كميات الوقود اليومية التي يتم توزيعها على محطات المناطق الجنوبية من خلال شركات التوزيع التابعة لها تصل إلى 800 ألف لتر في اليوم.

وقدمت الشركة أحر التعازي القلبية لأهالي وذوي ضحايا حادث الانفجار الذي حدث لإحدى شاحنات نقل الوقود والتي تعرضت لعطل أثناء تنفيذها نقل شحنة من وقود البنزين كانت محملة لمحطة رقم (731) مكنوسة التابعة لشركة ليبيا للنفط المشتركة.

وضمت الشركة صوتها إلى الأصوات المنادية بضرورة وضع حل جذري ونهائي يضمن من خلاله وصول الوقود لمستحقيه بكل يسر وسلامة، شأنها في ذلك شأن باقي المناطق، مؤكدةً أنها ستسعى في تحقيق ذلك مع الأطراف ذات العلاقة.