وزير الدولة للاتصال يقترح اعتماد بطاقات للإعلاميين

اقترح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي على المسؤولين بقطاع الإعلام قرار اعتماد بطاقات للإعلاميين والمصورين تساهم في تسهيل أعمالهم الميدانية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية مع رئيس الهيئة العامة للصحافة، ومدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، ورئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ونائبه، ومدير إدارة الإعلام الخارجي ورئيس لجنة تنظيم القنوات الخاصة.

وبينت منصة “حكومتنا” أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات خطة تنظيم العمل الإعلامي وتطويره.