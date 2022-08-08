محكمة مصراتة تحدد 25 سبتمبر موعدا للنطق بالحكم في قضية تنظيم «داعش»

حددت محكمة الاسئناف العليا مصراتة يوم 25 سبتمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية محاكمة عناصر تنظيم «داعش»، بعد أن رفعت جلسة اليوم الإثنين، التي انعقدت بمقر المباحث الجنائية في مدينة مصراتة.

ومثل أمام الجلسة الرابعة أكثر من خمسين متهما، جميعهم ليبيون، بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، بحضور محامي عدد من المتهمين والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين، إلى جانب أهالي وأسر ضحايا التنظيم (أولياء الدم)، الذين طالبوا عبر محاميهم بإنزال أقسى العقوبة بحق المتهمين.

– بدء جلسة محاكمة عناصر «داعش» في مصراتة

– ليبيا في اجتماع «التحالف الدولي»: نسعى إلى سد الثغرات الأمنية أمام «داعش»

– موقع إسباني: ضبط ليبيين مرتبطين بـ«داعش» تسللوا إلى البلاد كـ«جرحى حرب»

المتهمون من درنة وبنغازي ومصراتة

وقال مراسل «بوابة الوسط» إن المتهمين الذين حضروا جلسة اليوم، جرى نقلهم من أحد السجون بمصراتة إلى مقر المحاكمة تحت حراسة مشددة، مضيفا أن أغلب المتهمين ينتمون إلى مدن درنة وبنغازي ومصراتة، ومن بينهم القياديين بالتنظيم؛ فوزي العياط من درنة، وأحمد المشيطي الملقب بالعصيدة من بنغازي.

جانب من محاكمة المتهمين في قضية تنظيم داعش أمام محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، 8 أغسطس 2022. (بوابة الوسط- تصوير: أحمد التومي)

جانب من محاكمة المتهمين في قضية تنظيم داعش أمام محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، 8 أغسطس 2022. (بوابة الوسط- تصوير: أحمد التومي)

جانب من حضور محاكمة المتهمين في قضية تنظيم داعش أمام محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، 8 أغسطس 2022. (بوابة الوسط- تصوير: أحمد التومي)

جانب من محاكمة المتهمين في قضية تنظيم داعش أمام محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، 8 أغسطس 2022. (بوابة الوسط- تصوير: أحمد التومي)

جانب من محاكمة المتهمين في قضية تنظيم داعش أمام محكمة الاستئناف العليا بمصراتة، 8 أغسطس 2022. (بوابة الوسط- تصوير: أحمد التومي)