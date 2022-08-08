لجنة إخلاء مباني وأرضي الدولة المغتصبة في بنغازي تباشر الإخلاء

العنوان – بنغازي

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي اليوم الإثنين، أن اللجنة الأمنية المكلفة بإخلاء المباني والأراضي التابعة للدولة والمغتصبة من قبل جهات وأشخاص باشرت في إخلاء المباني.

وأكدت الإدارة أن تكليف اللجنة ينص على إخلاء خمسون مبنى وأرض في مدينة بنغازي تابعة جميعها للدولة الليبية يشغلها بالمخالفة للقانون جهات عامة وأفراد.

وذكرت الإدارة أن اللجنة الأمنية سلمت المباني التي أخلتها اليوم للجهات الحكومية المالكة لها وفق إجراءات رسمية فيما يستمر عمل اللجنة لحين إتمام المهمة الموكلة لها .

وأعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، في يوينو الماضي أن غرفة العمليات الأمنية المشكلة باشرت مهامها في المنطقة الشرقية بقرار وإشراف النائب العام المستشار الصديق الصور.

ويترأس غرفة العمليات بحسب قرار إنشائها اللواء صلاح هويدي وعضوية جميع الأجهزة الأمنية في المنطقة الممتدة من مدينة سرت غربًا إلى مدينة امساعد شرقًا، بالإضافة إلى قوة إسناد من القوات المسلحة متمثلة في اللواء طارق بن زياد واللواء 106 مجحفل وإدارة الشرطة والسجون العسكرية.

ونص قرار إنشاء وتشكيل الغرفة على تكليفها بمهام تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن النيابة العامة إضافة لضبط المطلوبين ومداهمة أوكار الفساد وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية في كامل المنطقة.

وطالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء الماضي النائب العام المستشار الصديق الصور، بتحريك دعوى ضد من سولت له نفسه أو تسول له التعدي على مقدرات الشعب الليبي.

وقال المستشار صالح إن المسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، ممتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، “فقد صفته وأهليته، ولا يمثل إلا نفسه، ويعتبر منتحلًا للصفة، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن”، حسب كلمته في انطلاق اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب.