ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط أن محاولات البحث عن مخرج سياسي للأزمة أفضل بكثير من اللّجوء إلى البنادق، لافتًا إلى أنّ طرابلس على خزّان بارود ومن غير المستبعد انطلاق شرارة اللّهب في أيّ لحظة، بحسب وصفه.

قزيط قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إنّه لا يعتقد بأنّ الظّروف جاهزة لإنتاج حكومة ثالثة، في إشارة للتسريبات الأخيرة المتعلقة بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة باتفاق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والنائب بالمجلس الرّئاسي عبد الله اللاّفي.

واعتبر أن أي جهود لحل الأزمة السياسية هي مباركة، إلا أن الأخبار بشأن التفاوض بين عقيلة واللاّفي بشأن إعادة تشكيل حكومة ثالثة ترمي إلى تنصيبهما مجدّدًا، وإن صحّت ستلقى معارضة واسعة.

وشدد أنه يجب أن تكون جهود تلك الأطراف لإيجاد أي حلّ يقبل به الجميع وليس لضمان مناصب لأنفسهم، مؤكدًا أنّ إنجاحها يحتاج إلى تظافر مجموعة من الأطراف أوّلها مجلسا النواب والدّولة، إضافةً إلى حاملي السّلاح في كافة ربوع البلاد الذين يقع على عاتقهم دور كبير في ذلك.

كما استبعد نجاح مساعي تشكيل حكومة ثالثة في ظل غياب المبعوث الأممي والصّمت الدّولي كون مَن يدفعون نحو ذلك لتنصيب أنفسهم يعيب ويقدح في جهودهم. قائلًا: الرّافع الأهم في إنجاح أي جهود لإيجاد حل سياسي هو المجتمع الدولي الذي دوره لتيسير الوصول لهذا التوافق، كما أنّ البعثة الأممية بعد رحيل المستشارة ستيفاني وليامز باتت مكسورة الجناح.

The post قزيط: طرابلس على خزّان بارود ومن غير المستبعد انطلاق شرارة اللّهب في أيّ لحظة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية