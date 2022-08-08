اللجنة العليا للخصخصة تبحث هذه الملفات

عقدت اللجنة العليا للخصخصة اجتماعها العادي الأول بديوان مجلس الوزراء في طرابلس بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع خصص لمناقشة عددا من الملفات المتعلقة ببرنامج الهيئة العامة للتمليك (سابقا) بشأن الوحدات المملكة سابقا وكذلك الوحدات التي عليها منازعات قانونية.

وجرى خلال اللقاء استعراض طلبات التخصيص المقدمة من عدد من الأفراد والشركات الوطنية، ومن المقرر أن تعود اللجنة العليا للخصخصة لعقد اجتماعاتها بعد توقفها عن العمل منذ العام 2009م.