اليورو يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية

أغلقت السوق الموازية على تراجع لليورو أمام الدينار مساء اليوم الإثنين (الرابعة والنصف مساءً) مقابل ما سجلته العملة الأوروبية ظهر اليوم، فيما بقيت باقي أسعار العملات عند أسعار الصرف ذاتها.

وانخفض اليورو إلى 5.17 بعد أن سجل 5.19 في تعاملات منتصف اليوم (عند الواحدة والنصف ظهرًا)، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

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وحافظ الدولار على سعر صرف 5.095 دينار، وهو السعر ذاته تقريبًا المسجل ظهرًا. كذلك، استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 6.13 دينار، والليرة التركية عند 0.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.68 دينار ليبي.