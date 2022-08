بوجواري يلتقي مدير معرض الكتاب العائم على السفينة لوغوس هوب

ليبيا – التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري أمس الأحد مع مدير معرض الكتاب العائم على السفينة لوغوس هوب رونالد ومساعد مدير المعرض محمد كاجمان.

اللقاء بحث استضافة بلدية بنغازي لمعرض الكتاب العائم على السفينة لوغوس هوب والتي تزور مدينة بنغازي خلال هذا الأسبوع.

بدورها، أشادت إدارة معرض الكتاب العائم بالجهود التي تبذلها بلدية بنغازي في إعادة إعمار المدينة والنشاط الثقافي الذي تشهده.

من جانبه، رحب بوجواري بزيارة السفينة لوغوس هوب للبلدية واقامة معرض الكتاب العائم على متنها في بنغازي، معتبرًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار انتقال المدينة من حالة الحرب التي خاضتها وانتهت بانتصارها على الإرهاب إلى حالة الاستقرار والأمن، وهو ما يؤكده وجود المعرض العائم الذي يزور بنغازي من بين المُدن العديدة التى يزورها.

وأشارت البلدية إلى أن إدارة المطبوعات وعدد من المُتخصصين بصدد مُراجعة الكُتب والمُصنفات الموجودة بالباخرة حال وصولها وقبل الشروع فى افتتاح المعرض، للتأكد من مُطابقة الكُتب والمُصنفات لما نص عيه قانون المطبوعات رقم 76 لعام 197.

يُشار إلى أن هذه الزيارة الثالثة لمعرض الكتاب العائم لمدينة بنغازي، حيث سبق له وأن زار المدينة عامي 2007 و2010.

هذا وحضر اللقاء كل من مدير مكتب رئيس المجلس التسييري للبلدية يوسف الزواوي، ومندوب إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة العميد عادل السعيطي، ومدير إدارة المطبوعات بالمنطقة الشرقية أنور الشويهدي، ومدير مكتب اتحاد الناشرين الليبيين بالمنطقة الشرقية علي بن جابر.

