العثور على جثث أربعة مهاجرين في الكفرة

الكفرة 08 أغسطس 2022 (وال)- قال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ ببلدية الكفرة إبراهيم بالحسن لوكالة الأنباء الليبية، إنه تم عثور على جثث عدد من المهاجرين ماتوا عطشا بعد أن ضلوا طريقهم في الصحراء الليبية.

وأضاف بالحسن أنه بعد ورود معلومات عن وجود جثث لمهاجرين غير شرعيين، شكل بعض المواطنين من ليبيا والسودان فرقًا للبحث عنهم في الحدود الليبية السودانية، وتمكنوا من العثور على “10” مهاجرين على قيد الحياة، وجثث عدد “4” آخرين نتيجة العطش الشديد

وأشار بالحسن إلى أن كتيبة سُبل السلام التابعة للقوات المسلحة، تجري البحث عن بقية المهاجرين الذين من المتوقع بينهم نساء وأطفال. (وال) ب ع/ ر ت

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