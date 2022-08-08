الفرجاني: أمريكا ستنجح في اختيار مبعوث أممي جديد

قالت عضو مجلس النواب، يوسف الفرجاني، إن مستشارة الأمين العام السابقة ستيفاني ويليامز كانت تحاول ممارسة دورها كمسؤولة أممية بما لا يتعارض وتحقيق أهداف السياسة الأميركية بالبلاد.

وأضاف الفرجاني، في تصريحات صحفية، أن هذا الأمر كان ملحوظًا مع عودة ويليامز، للملف الليبي قبل تأجيل الانتخابات نهاية العام الماضي بأيام قليلة.

ولفت إلى أن الجميع استشعر طوال الفترة السابقة، مدى التنسيق في المواقف والتصريحات بين ويليامز، والمبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، والولايات المتحدة ستواصل تحكمها في المشهد الليبي، لتأمين تدفق النفط، والتصدي للوجود الروسي، دون اهتمام حقيقي بتحقيق الاستقرار الداخلي.

وشدد على أن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين بمجلس الأمن الدولي، سينجحون في اختيار مبعوث أممي جديد، يدعم التحرك الأميركي في ليبيا.

وأشار إلى أن الانشغال بالصراع الأوكراني بدّل كثيرًا من المواقف الدولية والإقليمية، وفتح شهية البعض لتوسيع تدخلاته في المشهد الليبي.