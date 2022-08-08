مكافحة الأمراض: تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة إصابة بلغت 35.3% من إجمالي 283 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل حالات حرجة أو وفيات فيما تماثلت 204 حالة للشفاء.

وأشار المركز إلى أنه جرى في طرابلس تسجيل 80 حالة وفي مصراته 03 حالات وفي الزاوية المركز وسرت 04 حالات لكل منهما وفي صبراته 08 حالات وفي درج حالة واحدة.

وبين المركزأن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 505.805 حالة منها الحالات النشطة: 1.483 حالة والمتعافين: 497.889 حالة والٍوفيات: 6.433 حالة.