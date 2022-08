ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج أن الوزارة أصدرت قرارًا بحظر مادة برومات البوتاسيوم في أغسطس 2021.

الحويج قال في تصريح لمنصة “حكومتنا” إلى أنها مادة ممنوع استخدامها منذ عام 2005.

وطالب الجهات الرقابية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة من الوزارة.

