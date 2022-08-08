عون: صنع الله تسبب في مشاكل اقتصادية لا حصر لها

قال محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن تصرفات مصطفى صنع الله الرئيس السابق لمؤسسة النفط، تسببت في كوارث للمكامن النفطية، التي ربما يستفيق الليبيين مؤخرًا عليها.

وأضاف عون، في تصريحات صحفية، أن تصرفات صنع الله الفترة الماضية كانت مخالفة للقوانين، وتسببت بمشاكل اقتصادية لا حصر لها.

وتابع:” تم توجيه مذكرة للنائب العام للتحقيق فيما يخص استرجاع إتاوات الشركات الأجنبية التي تم التحفظ عليها من قبل صنع الله، وتم توجيه الشركات الأجنبية التي تم التحفظ عليها، ولم يتم التحفظ عليها بالمصرف الليبي الخارجي، وتسبب ذلك في ضياع أرباح بقيمة 10.900 مليار دينار.

واستطرد:” هذا الأمر واضح في تقرير مصرف ليبيا المركزي 2021م، وخاطبنا الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وكل الجهات الرقابية في الدولة الليبية بالخصوص”.

ونوه بأن صنع الله لم يتقيد بالقوانين المنظمة لقطاع النفط، وتعتبر الصلاحيات محددة وواضحة ولا يختلف عليها اثنان عاقلان، وفق قانون النفط 25 لسنة 1955م.

وشدد على أنه وافق منذ فترة على العلاوة الحقلية، ولكن صنع الله لم يستجب لتعليمات وزارة النفط، ولم ينفذ القرار”.

وأوضح أنه سيتم إحاطة رئيس مجلس الإدارة الجديد، فرحات بن قدارة، وتنفيذ القرار في القريب العاجل مع مرتبات شهر أغسطس.