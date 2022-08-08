حكومة الوحدة: إرسال أكثر من مليون لتر وقود يوميا إلى الجنوب

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين صدور توجيهات لشركة البريقة لتسويق النفط برفع معدلات تزويد محطات الوقود الواقعة بالجنوب بواقع مليون ومائة ألف لتر يوميًا، وإعداد تقارير دورية مفصلة لتقييمها ومتابعتها.

جاء ذلك خلال اجتماع رمضان أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير النفط والغاز محمد عون ، ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية أحمد العياط وذلك بديوان رئاسة الوزراء.

وبحث المجتمعون بحضور عدد من الشركات النفطية، الأسباب الرئيسية لأزمة نقص الوقود بمدن وقرى الجنوب، والمشاكل والصعوبات التي تواجهها، والاستماع إلى ملاحظاتها والخطط المطروحة لحل الأزمة.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على إعداد مقترح بشأن المنظومة الإلكترونية؛ لتتبع ومراقبة عمليات نقل الوقود من المستودع إلى المستفيد، يُقدّم إلى رئاسة الوزراء لإعتماده.