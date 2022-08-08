الدبيبة يتابع مشروعات التنمية المنفذة من قبل الأجهزة التنفيذية

العنوان – طرابلس

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين، مشروعات التنمية المنفذة من قبل الأجهزة التنفيذية.

وأكد الدبيبة على ضرورة توضيح بيانات المشروعات، ونسب الإنجاز، وضرورة معالجة المشاكل التي تواجه تنفيذ عددا منها.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، للتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لعقد مؤتمرات صحفية وورش عمل، توضح الأعمال الجاري تنفيذها، والمخصصات المالية والمصروفات الفعلية منها لكافة أبناء الشعب الليبي.

وقدم وزير التخطيط محمد الزيداني شرحا مُفصلا، حول المخصصات المالية للعام المالي 2021م والتي صدرت بها أوامر صرف من الوزارة لصالح الأجهزة التنفيذية محددة في عدد 307 مشروع موزعة على كافة المدن والمناطق.

وقدم رؤساء الأجهزة عروض ضوئية حول المشروعات المنفذة والجارية والمتوقفة والصعوبات التي تواجه تنفيذ عددا منها .