عبد العزيز: حفظ الله سلطان العلماء سماحة المفتي «الصادق الغرياني»

وصف العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، محمود عبد العزيز، المفتي المعزول الصادق الغرياني بـ«سلطان العلماء»، داعيًا الله أن يحفظه.

وشارك محمود عبدالعزيز، فيديو مصحوب بتسجيل لصوتي لشخص يدعى «عمر أبوعليم» يمتدح فيه الصادق الغرياني ويصفه في أبياته الشعرية بـ«أنه حنظل مر في ريق من اعتبرهم أوباش»، على حد تعبيره.

وعلق عبدالعزيز على الفيديو، قائلا:” الشاعر المبدع عمر أبوعليم لم يتأخر يومًا في نصرة الحق وأهله، وهذه أبيات انتصاراً لسلطان العلماء وإمام المالكية سماحة المفتي حفظه الله- في إشارة إلى الصادق الغرياني”.