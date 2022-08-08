اجتماع موسع لبحث نقص الوقود بمدن وقرى الجنوب وأسبابها ووضع حل لها

العنوان – طرابلس

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، اليوم الإثنين، الأسباب الرئيسية لأزمة نقص الوقود بمدن وقرى الجنوب وأسبابها ووضع حل فوري وجذري لها.

واستعرض بوجناح خلال اجتماع بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير النفط والغاز محمد عون ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية أحمد العياط المشاكل والصعوبات التي تواجهها، والاستماع إلى ملاحظاتها والخطط المطروحة لحل الأزمة.

وشدد أبوجناح خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل؛ ووضع كافة الخطط والتدابير اللازمة لمعالجة أزمة أهالي الجنوب بشكل فوري دون تأجيل.

ووجهت التعليمات الفورية إلى شركة البريقة لتسويق النفط برفع معدلات تزويد محطات وقود الواقعة بالجنوب بواقع مليون ومائة ألف لتر يوميًا، وإعداد تقارير دورية مفصلة لتقيمها ومتابعتها.

كما خلص الاجتماع إلى إعداد مقترح بشأن المنظومة الإلكترونية؛ لتتبع ومراقبة عمليات نقل الوقود من المستودع إلى المستفيد، يُقدّم إلى رئاسة الوزراء لإعتماده.