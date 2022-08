سميو: هناك إقبال بسيط من المواطنين على تلقي الجرعات الوقائية لفايروس كورونا

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن هناك إقبال متزايد بشكل بسيط من قبل المواطنين لتلقي الجرعات الوقائية لفايروس كورونا، مقارنة بالزيادة في عدد الحالات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

سميو أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أنه بعد تزايد عدد الحالات الذي حصل من حوالي شهرين ونصف، شهدت البلاد تزايدًا في عدد الإصابات من 6 حالات في اليوم إلى 150 – 226 حالة، بحسب المختبرات الخاصة بالكشف عن الفايروس.

ورجح أن هناك عدد حالات أكبر، وذلك نظرًا لعدم توجه الناس للكشف عن الفايروس.

وأكد أن الطعوم متوفرة وهناك مخزون من لقاح “سينوفارم” يكفي لعام آخر.

وأردف مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن لقاح “فايزر” انتهت صلاحيته بانتهاء شهر يوليو الماضي، مضيفًا أنه من المتوقع وصول شحنة منه خلال شهر أغسطس الجاري.

