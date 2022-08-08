اجتماع مرتقب للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمدينة سرت

أكد مصدر مطلع، أن اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) ستعقد خلال اليومين القادمين اجتماع بمدينة سرت لمتابعة ما توصلت اليه في اجتماعاتها السابقة خاصة فيما يتعلق بقرار وقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وبحسب نفس المصدر، فأنه في إطار الاستعدادات اللوجستية والأمنية لهذا الاجتماع فقد أصدر عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم الاثنين تعميما لكافة القطاعات والأجهزة وشركات الصيانة العاملة داخل نطاق المجمع الإداري بقاعات واقادوقو، بما فيها مصرفي التجاري الوطني والوحدة -وكالة الجامعة بمباشرة الدوام خارج المجمع اعتبارا من غد الثلاثاء وذلك لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.