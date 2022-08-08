زينينغا والسويحلي: لا حل عسكري للجمود السياسي في ليبيا

أكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، وعضو مجلس الدولة الرئيس السابق للمجلس عبد الرحمن السويحلي أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لأي جانب من جوانب الجمود السياسي الحالي في ليبيا.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن الجانبين أكدا خلال لقائما اليوم الاثنين على ضرورة إعادة العملية الانتخابية في ليبيا إلى مسارها الصحيح.

وتبادل الجانبين وجهات النظر حول الجهود المتواصلة لحلحلة الجمود السياسي والحفاظ على الهدوء ونزع فتيل التوترات المتصاعدة في طرابلس وما حولها.