اللافي يبحث مع زينينغا آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الأحد بطرابلس القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، للتباحث حول آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

اللافي رحب بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بالمبعوث الأممي، مشيدًا بجهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل للازمة السياسية الليبية، مؤكدًا استمرار الرئاسي في التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية واستكمال ما تبقى من نقاط خلافية في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة للوصول الى وضع خارطة طريق متكاملة وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

من جهته، قدم رئيس البعثة تعازيه للمجلس الرئاسي والشعب الليبي، في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود ببنت بيه، معربًا عن أمله بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأشاد القائم بأعمال رئيس البعثة، بجهود المجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف، من أجل إنهاء الأزمة في البلاد، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود، التي أعادت الزخم للعملية السياسية، وكذلك التقدم الذي أحرزه المجلس في ملف المصالحة الوطنية، بالوصول إلى عرض الرؤية الاستراتيجية للمشروع على الخبراء وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية.

